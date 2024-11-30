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Военных КНДР пригласили на парад Победы

Сегодня в 12:50
Фото: Минобороны России/Telegram

Министр обороны РФ пригласил военнослужащих КНДР на парад по случаю Дня Победы. Глава военного ведомства Андрей Белоусов и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Пока что северокорейская сторона не дала ответа на приглашение. Если оно будет положительным, в мае 2025 года в Москву прибудет подразделение вооруженных сил КНДР.

Встреча Белоусова и Кима прошла в Пхеньяне. Российский представитель выразил признание за «приверженность курсу на углубление связей», назвал КНДР «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику».

20 ноября Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных из Московского зоопарка. Там планируют расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами и обмен опытом. В августе Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака.

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