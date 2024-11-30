Военных КНДР пригласили на парад Победы

Министр обороны РФ пригласил военнослужащих КНДР на парад по случаю Дня Победы. Глава военного ведомства Андрей Белоусов и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Пока что северокорейская сторона не дала ответа на приглашение. Если оно будет положительным, в мае 2025 года в Москву прибудет подразделение вооруженных сил КНДР.