Том Круз сыграет в подводном триллере «Deeper»

Том Круз появится в главной роли в сверхъестественном триллере «Deeper» от режиссера «Граней будущего» Дага Лаймана. Об этом постановщик рассказал изданию Showbiz411.

Лайман отметил, что хочет сделать «страшный» фильм. «Я никогда таких не снимал, да и Том тоже», — добавил режиссер.

Он также обозначил завязку будущей ленты. Том Круз сыграет разжалованного астронавта, герой отправляется исследовать недавно открытую глубокую впадину в океане, но в путешествии сталкивается лицом к лицу со зловещей и опасной силой.

Съемками картины должна заняться студия Warner Bros. Известно, что проект находится в производственном аду с 2016 года.

Первую версию сценария написал Макс Лэндис («Ультраамериканцы», «Детективное агентство Дирка Джентли») для MGM, однако уже спустя год его карьера была разрушена обвинениями в сексуализированном насилии, физическом и психологическом абьюзе от бывших партнерш сценариста.

До отстранения Лэндиса от проекта студия вела переговоры с Идрисом Эльбой, Брэдли Купером и Галь Гадот. Режиссерское кресло же могли занять Корнель Мундруцо («Переполненная комната») или Бальтасар Кормакур («Эверест»).

Кроме «Deeper» Лайман и Круз также хотят выпустить продолжение «Грань будущего» и некий фильм, в котором актера отправят в космос.