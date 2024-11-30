Том Круз сыграет в подводном триллере «Deeper»

Том Круз появится в главной роли в сверхъестественном триллере «Deeper» от режиссера «Граней будущего» Дага Лаймана. Об этом постановщик рассказал изданию Showbiz411.
Лайман отметил, что хочет сделать «страшный» фильм. «Я никогда таких не снимал, да и Том тоже», — добавил режиссер.
Он также обозначил завязку будущей ленты. Том Круз сыграет разжалованного астронавта, герой отправляется исследовать недавно открытую глубокую впадину в океане, но в путешествии сталкивается лицом к лицу со зловещей и опасной силой.
Съемками картины должна заняться студия Warner Bros. Известно, что проект находится в производственном аду с 2016 года.
Первую версию сценария написал Макс Лэндис («Ультраамериканцы», «Детективное агентство Дирка Джентли») для MGM, однако уже спустя год его карьера была разрушена обвинениями в сексуализированном насилии, физическом и психологическом абьюзе от бывших партнерш сценариста.
До отстранения Лэндиса от проекта студия вела переговоры с Идрисом Эльбой, Брэдли Купером и Галь Гадот. Режиссерское кресло же могли занять Корнель Мундруцо («Переполненная комната») или Бальтасар Кормакур («Эверест»).
Кроме «Deeper» Лайман и Круз также хотят выпустить продолжение «Грань будущего» и некий фильм, в котором актера отправят в космос.
К тому же Круз снимется в новой картине Алехандро Иньяритту «Broadsword», «Топ Гане-3» и сиквеле «Дней грома», а в скором времени в кинотеатры попадет финал «Миссия невыполнима».