Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец закончат совместную деятельность

Авторы хита «Гламур» Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец прекратят совместную деятельность. Об этом Шиловец рассказал телеграм-каналу «Музыка Первого» перед выступлением в Москве.

«Очень печально, что мы разъединимся, очень неприятно. Так случается, трио распадаются. Скорее всего, это будут наши последние концерты втроем в Москве и в Петербурге, и тур прощальный», — сказал рэпер.

«Дальше будем расти и развиваться. Никита [Nkeeei] выбрал такой путь. В этом нет ничего плохого, каждый развивается как хочет», — добавил он.

В комментариях под роликом не все поклонники восприняли его слова серьезно. В сторис Шиловец подтвердил намерение разойтись: «К сожалению, это так, но все хорошее когда‑нибудь заканчивается. Nkeeei, Uniqe, спасибо вам!» — написал он.

Впереди у коллектива остаются концерты тура «Glamour2007», с декабря по апрель он планирует проехать еще 25 городов России.

Белорусское трио заявило о себе тикток-хитом «Толпы кричат» осенью 2021 года. Всего за несколько недель песня набрала более 3,5 миллиона стримов на Spotify (и 39 млн за все время), сейчас на нее снято чуть меньше 50 тыс. видео в приложении, а лайв-видео набрало чуть меньше 10 млн просмотров.

Вырваться на уровень звезд Nkeeei, Uniqe и Артем Шиловец удалось тремя годами позже. Летом 2024 года вышел альбом «Glamour», и одноименный трек стал еще большим хитом: сейчас у него 42 млн прослушиваний на Spotify, 17 млн просмотров на клипе и более 260 тыс. видео в тиктоке.

Трек также был признан «Самым трендовым» в 2024 году по версии «VK Музыки».

Кроме того, у каждого из артистов есть от 2,5 до 3 млн слушателей на «Яндекс Музыке», а у альбома «Glamour» набралось больше 4 млн стримов на «VK Музыке».