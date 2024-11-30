Силовики устроили рейд в Arma, «Simach в Недальнем» и Mono

Силовики устроили рейды в популярных московских клубах Arma (ранее был известен под названием «Мутабор»), «Simach в Недальнем» и Mono. Об этом сообщили «Осторожно, новости» и MSK1.

Сотрудники ОМОН ворвались на вечеринку Gamma Festival в Arma около 01:20, ночью на сцену должен был выйти Дельфин.

По словам одной из посетительниц Arma в беседе с MSK1, «всех положили лицом в пол», гостей стали выборочно досматривать. К девушкам относились лояльнее, чем к парням, и уже через час-полтора стали их отпускать, отметила она.

У заведения также видели несколько автозаков, добавляет «Осторожно, новости». В них увели несколько пришедших, утверждает Shot. Информации о причинах прихода полиции нет.

Как пишет автор телеграм-канала «Гори ясно», полицейские задержались в клубе на несколько часов, у посетителей фотографировали паспорта. «Парней выводят следом, но многих отправляют в автозаки. Сами полицейские не понимают четких действий + давка», — уточняет канал. На его кадрах посетители сидят на полу или лежат лицом вни,з между ними проходят полицейские в форме

Он также приводит сообщение одного из участников чата «Курилка Arma»: «Осмотрели мой фотоаппарат и не нашли там снимков. Расстроились и предъявили мне за крашенные ногти: „Готовься петух, щаз плоскогубцами отрывать будем“».

Про «маски-шоу» написали в соцсетях и представители бара Mono. ОМОН и второй спецполк полиции приехали туда около 1:30, уточняет «Осторожно, новости». На видео телеграм-канала из здания полицейский в балаклаве выводит мужчин со сложенными за головой руками, они садятся в автозак, а по улице проходит еще один сотрудник МВД с собакой.

Наконец, телеграм-канал «Гори Ясно» пишет, что в «в Симаче тоже облава», но видео с места нет.

В минувшее воскресенье в Воронеже силовики устроили рейд на закрытую квир-вечеринку. На ее организаторов завели уголовное дело по экстремистской статье, им грозит до 10 лет. Клуб «Зебра», где проходила вечеринка, временно закроют.

В октябре силовики сорвали вечеринки в гей-клубах* «Центральная станция» и «Три обезьяны». Около 200 посетителей и сотрудников заведений положили лицом в пол, допросили и проверили у них документы.