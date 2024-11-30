Силовики устроили рейд в Arma, «Simach в Недальнем» и Mono

Вчера / 14:42
IndieWire составил топ мультфильмов Disney. На первом месте ― «Пиноккио» 1940 года
Сегодня / 03:16
Илон Маск назвал «Гладиатора 2» воук-фильмом. Его подняли на смех
Сегодня / 02:29
В российский кинопрокат выйдет драма «Расскажи мне кино» от автора «Одного дня» Лоне Шерфиг
Сегодня / 01:49
«Она не делала ни одной»: отец Линдси Лохан ответил на слухи о ее пластических операциях
Сегодня / 00:43
Принц Уильям рассказал, что живет «с пальцами в ушах». Его сын учится играть на ударных
Вчера / 23:48
Саша Сулим призналась, что работает с тру-краймом, чтобы побороть страх перед маньяками
Вчера / 23:15
Disney попросила Рейнольдса не вставлять одну шутку в «Дэдпула и Росомаху». Она была о Микки Маусе
Вчера / 22:24
Российские туристы застряли на сломанном корабле у берегов Антарктиды — и объявили голодовку
Вчера / 22:23
«Афиша Рестораны» вручила спецприз на премии «Шеф-повар года»
Вчера / 21:08
Вуди Аллен готовится снять новый фильм в Барселоне
Вчера / 20:58
Генпродюсер Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении
Вчера / 20:56
На неделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных
Вчера / 20:22
В Европе появились 11 детей с синдромом оборотня. Их родители пользовались лосьонами от облысения
Вчера / 19:53
В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора
Вчера / 19:50
В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки
Вчера / 19:41
Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Вчера / 19:05
112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира
Вчера / 18:34
В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах
Вчера / 18:28
Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»
Вчера / 18:17
Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками
Вчера / 17:48
Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше
Вчера / 17:40
В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию
Вчера / 17:27
«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены
Вчера / 16:50
Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose
Вчера / 16:19
В России подорожает майонез
Вчера / 15:52
Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года
Вчера / 15:50
Джейсон Стэтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks
Вчера / 15:34
На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks
Вчера / 15:04
В США снимут фильм о культовой итальянской актрисе Анне Маньяни
Вчера / 14:50
Макрон посетил восстановленный Нотр-Дам-де-Пари
Вчера / 14:49
ТНТ снял ремейк «Универа» с новыми актерами
Вчера / 14:18
«Субстанция» появилась в Okko
Вчера / 13:49
Ирландская рэп-группа Kneecap выиграла суд против кабмина Великобритании по делу о дискриминации
Вчера / 13:46
Дублинский музей восковых фигур убрал скульптуру Конора МакГрегора из‑за дела об изнасиловании
Вчера / 13:32
Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов

Силовики устроили рейд в Arma, «Simach в Недальнем» и Mono

Сегодня в 08:58
Фото: "Осторожно, новости" / Telegram

Силовики устроили рейды в популярных московских клубах Arma (ранее был известен под названием «Мутабор»), «Simach в Недальнем» и Mono. Об этом сообщили «Осторожно, новости» и MSK1.

Сотрудники ОМОН ворвались на вечеринку Gamma Festival в Arma около 01:20, ночью на сцену должен был выйти Дельфин.

По словам одной из посетительниц Arma в беседе с MSK1, «всех положили лицом в пол», гостей стали выборочно досматривать. К девушкам относились лояльнее, чем к парням, и уже через час-полтора стали их отпускать, отметила она.

У заведения также видели несколько автозаков, добавляет «Осторожно, новости». В них увели несколько пришедших, утверждает Shot. Информации о причинах прихода полиции нет.

Как пишет автор телеграм-канала «Гори ясно», полицейские задержались в клубе на несколько часов, у посетителей фотографировали паспорта. «Парней выводят следом, но многих отправляют в автозаки. Сами полицейские не понимают четких действий + давка», — уточняет канал. На его кадрах посетители сидят на полу или лежат лицом вни,з между ними проходят полицейские в форме

Он также приводит сообщение одного из участников чата «Курилка Arma»: «Осмотрели мой фотоаппарат и не нашли там снимков. Расстроились и предъявили мне за крашенные ногти: „Готовься петух, щаз плоскогубцами отрывать будем“».

Про «маски-шоу» написали в соцсетях и представители бара Mono. ОМОН и второй спецполк полиции приехали туда около 1:30, уточняет «Осторожно, новости». На видео телеграм-канала из здания полицейский в балаклаве выводит мужчин со сложенными за головой руками, они садятся в автозак, а по улице проходит еще один сотрудник МВД с собакой.

Наконец, телеграм-канал «Гори Ясно» пишет, что в «в Симаче тоже облава», но видео с места нет.

В минувшее воскресенье в Воронеже силовики устроили рейд на закрытую квир-вечеринку. На ее организаторов завели уголовное дело по экстремистской статье, им грозит до 10 лет. Клуб «Зебра», где проходила вечеринка, временно закроют.

В октябре силовики сорвали вечеринки в гей-клубах* «Центральная станция» и «Три обезьяны». Около 200 посетителей и сотрудников заведений положили лицом в пол, допросили и проверили у них документы.

Полицейские спрашивали у людей, есть ли у них при себе запрещенные вещества и употребляли ли они их этим вечером. Тех, у кого не было с собой документов, увезли в местный ОВД для установления личности. Остальных отпустили после проверки документов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами