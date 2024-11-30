Илон Маск назвал «Гладиатора 2» воук-фильмом. Его подняли на смех

Американский предприниматель Илон Маск поделился негативным мнением о фильме «Гладиатор 2». Он репостнул в своем аккаунте в X мем с критикой ленты и добавил «Воук-ложь убивает искусство». Бизнесмена подняли на смех подписчики.

Маск не пояснил, что именно в картине Ридли Скотта показалось ему «воук». Он также не уточнил, действительно ли посмотрел сиквел. Пользователи соцсети предположили, что нет.

«Фильм был все еще развлекающим, но ему не хватало интенсивности и драматизма оригинала. Сюжет был грубым. Мне он не показался «воук», просто небрежно написанным», — прокомментировал фотограф Эндрю Маккарти.

Девушка по имени Ханна добавила, что в картине «не было ничего воук, если только Илон не думает, что существование темнокожего персонажа — это уже воук». «Да, у меня вообще не сложилось впечатления, что это воук», — поддержал ее бывший военный Дэвид.

«Илон называет все «воук», братишка словно неисправная машина, которая говорит что‑то, только чтобы что‑то сказать», — добавил еще один пользователь с ником @Da_Saiii.

«Никогда не видел, чтобы этот товарищ понимал хоть один фильм, который он посмотрел. Каким образом фильм о гетеросексуальном белом мужчине, в котором почти нет ролей для женщин и меньшинств, воук?», — возмутился телеведущий Энди Маккэрролл.

»«Гладиатор-2» — не воук, сэр. Более чем что‑либо еще это традиционное изображение маскулинности»», — обратился к Маску журналист Джанкарло Сопо.