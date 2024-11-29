В российский кинопрокат выйдет драма «Расскажи мне кино» от автора «Одного дня» Лоне Шерфиг

В российский кинопрокат 1 января выйдет драма «Расскажи мне кино» датского режиссера Лоне Шерфиг, известной по фильмам «Один день» и «Воспитание чувств». Об этом сообщила кинопрокатная компания Russian World Vision.
Лента расскажет о девочке Марии Маргарите, живущей в 60-х годах в небольшом городке в пустыне посреди Чили. Больше всего на свете она любила ходить в кино, а затем обнаружила у себя талант к рассказыванию историй.
Вскоре о таланте Марии узнал весь город: девочка прославилась и изменила судьбу семьи. Трейлер картины демонстрирует, как послушать взрослеющую девочку собираются десятки людей.
Главные роли в фильме исполнили Беренис Бежо («Артист»), Даниэль Брюль («Шеф Адам Джонс»), Антонио де ла Торре («Королевство»), Алондра Валенсуэла («Успокойся, папа») и Сара Бэкер («Малыш Бандито»).
Мировая премьера «Расскажи мне кино» прошла на кинофестивале в Торонто в сентябре. В России ленту впервые покажут 20 декабря в кинотеатре «Пионер».