В российский кинопрокат выйдет драма «Расскажи мне кино» от автора «Одного дня» Лоне Шерфиг

В российский кинопрокат 1 января выйдет драма «Расскажи мне кино» датского режиссера Лоне Шерфиг, известной по фильмам «Один день» и «Воспитание чувств». Об этом сообщила кинопрокатная компания Russian World Vision.

Лента расскажет о девочке Марии Маргарите, живущей в 60-х годах в небольшом городке в пустыне посреди Чили. Больше всего на свете она любила ходить в кино, а затем обнаружила у себя талант к рассказыванию историй.