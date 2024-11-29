«Она не делала ни одной»: отец Линдси Лохан ответил на слухи о ее пластических операциях

Майкл Лохан, отец актрисы Линдси Лохан, известной по фильмам «Чумовая пятница» и «Ирландское желание», ответил на слухи о многочисленных пластических операциях дочери в разговоре c изданием Page Six.

Он заявил, что «Линдси никогда не делала пластических операций». «Ее внешность такая естественная — как и ее талант», — подчеркнул Лохан, назвав домыслы о его дочери «отвратительными».

Правда затем Лохан признал, что Линдси все же прибегает к «пилингам, филлерам и ботоксу». Сама артистка предпочла не комментировать свои косметологические процедуры или хирургические вмешательства.

В соцсетях в последние недели все чаще обсуждают внешность Линдси Лохан. В свои 38 лет актриса выглядит моложе, чем 10 или даже 15 лет назад. Поклонники отмечают, что девушка «посвежела» и «сияет».

Page Six попросила экспертов по пластической хирургии рассказать, что могла сделать Лохан, чтобы выглядеть так хорошо. Они предположили, что актриса прибегла к блефаропластике и подтяжке бровей, а также прошла через эндоскопическую подтяжку лица и субментальную липосакцию.

«Некоторых результатов можно добиться с помощью опытных специалистов по инъекциям, но для столь разительных преобразований, скорее всего, потребуются хирургические усовершенствования», — отметила основательница Jeune Aesthetics Памел Вайнбергер.

Впрочем, некоторые эксперты отметили, что Лохан стала выглядеть лучше благодаря похудению и тому, что растворила филлеры, к которым прибегала ранее. «Она сделала несколько лазерных процедур для улучшения цвета и текстуры кожи на лице — может быть, немного филлеров», — сказал доктор Ари Хошандер.