Принц Уильям рассказал, что живет «с пальцами в ушах». Его сын учится играть на ударных

Принц Уильям поделился с рок-музыкантом Ронни Вудом из группы Rolling Stone, что «проводит всю жизнь с пальцами в ушах», поскольку его сын Луи учится играть на ударных. Об этом написал Telegraph.

Наследник британского престола встретился с Вудом и гитаристом Dire Straits Марком Нопфлером на церемонии вручения премии Tusk в Лондоне. Он обсудил с музыкантами благотворительные инициативы.

Оба артиста поддерживают природоохранную организацию Tusk. Вуд продал статую гориллы, чтобы собрать средства для нее, а Нопфлер выставил на аукцион несколько своих гитар — они принесли 600 тыс. фунтов (более 81 млн рублей).

«Спасибо за вашу поддержку», — обратился к музыкантам принц Уильям. Вуд в ответ рассказал герцогу Корнуолльскому, что покупатель статуи гориллы вернул ему ее. Теперь фигура вновь разместилась в саду рокера.