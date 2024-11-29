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Принц Уильям рассказал, что живет «с пальцами в ушах». Его сын учится играть на ударных

Сегодня в 00:43

Принц Уильям поделился с рок-музыкантом Ронни Вудом из группы Rolling Stone, что «проводит всю жизнь с пальцами в ушах», поскольку его сын Луи учится играть на ударных. Об этом написал Telegraph.

Наследник британского престола встретился с Вудом и гитаристом Dire Straits Марком Нопфлером на церемонии вручения премии Tusk в Лондоне. Он обсудил с музыкантами благотворительные инициативы.

Оба артиста поддерживают природоохранную организацию Tusk. Вуд продал статую гориллы, чтобы собрать средства для нее, а Нопфлер выставил на аукцион несколько своих гитар — они принесли 600 тыс. фунтов (более 81 млн рублей).

«Спасибо за вашу поддержку», — обратился к музыкантам принц Уильям. Вуд в ответ рассказал герцогу Корнуолльскому, что покупатель статуи гориллы вернул ему ее. Теперь фигура вновь разместилась в саду рокера.

Собранные деньги организация Tusk потратит на защиту животных, в том числе антилоп бонго. «Я хочу, чтобы мои дети жили в мире, где ласточки все еще мигрируют, гориллы все еще живут в облачных лесах Уганды, а носороги все еще бродят по засушливым пастбищам Намибии», — признался принц Уильям.

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