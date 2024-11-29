Disney попросила Рейнольдса не вставлять одну шутку в «Дэдпула и Росомаху». Она была о Микки Маусе

На онлайн-портале Disney FYC появился официальный сценарий «Дэдпула и Росомахи», из которого стало известно, какую шутку студия просила Райана Рейнольдса не вставлять в фильм. Этой единственная строчка, которую попросили вырезать, рассказывал ранее Entertainment Weekly режиссер Шон Леви.

Эта шутка должна была появиться в сцене, когда Дэдпул узнает, что Магнето уже мертв, и он в гневе говорит зрителю: «*****! [Черт!] Что, мы даже не можем позволить себе еще одного Человека Икс? Disney — такая дешевка. Я едва могу дышать с этим членом Микки Мауса в моем горле».

В «Дэдпуле и Росомахе» было много шуток о киновселенной Marvel, личной жизни актеров и многих часто табуированных темах, но шутку о члене культового персонажа решили не пропускать. «Мы заключили договор, Райан и я, что унесем эту шутку в могилы, но я раскрою, что ее заменили на такую ​​же грязную строчку о том, как Пиноккио засунул свое лицо Дэдпулу в задницу и начал лгать как сумасшедший», — делился Леви.