Саша Сулим призналась, что работает с тру-краймом, чтобы побороть страх перед маньяками

Белорусская журналистка Саша Сулим призналась, что работает с сфере тру-крайма, чтобы побороть страх перед маньяками. Он появился у девушки еще в детстве, рассказала она в интервью Полине Трубенковой.

Сулим поделилась, что в детстве она видела в подъезде своего дома фотографию пропавшей девочки. Еще ребенком Саша слышала разговоры взрослых о маньяках и преступлениях. Кроме того, о том же рассказывали и по телевидению в программах вроде «Криминальной России».

В результате Сулим начала сильно бояться столкновения с маньяком. «Фактически доходило до того, что я боялась ходить в школу, хотя школа была недалеко. Потом это как‑то прошло, я повзрослела, наверное, и как‑то от этого отвлеклась», — отметила она.

По мнению журналистки, съемка фильмов о реальных криминальных историях стала ее защитной реакцией на детский страх. Погружение в жуткие истории помогает Сулим меньше бояться, поскольку пугает человека, в основном, неизвестное.

Сулим добавила, что ее работа вызывает профессиональную дефорфмацию. Она выражается в большей эмоциональной отстраненности при контакте с трагическими историями. При этом Сулим рассказала, что у нее диагностировано тревожное расстройство.

Сулим отметила, что ее опыт в тру-крайме не повлиял на ее отношения с мужчинами. Большую часть времени журналистка ни с кем не встречается, но не из страха перед мужчинами, которые по статистике чаще оказываются маньяками.

«Моя жизнь очень сконцентрирована на работе, и я, может быть, как‑то не научилась совмещать. Подсознательно я не хотела какое‑то время совмещать, и это чувствовалось в моих действиях, в моих каких‑то поступках. Но я не могу вспомнить чтобы я как‑то применяла свой опыт с маньяками к мужчинам. Ну просто потому что нечасто происходит общение не дружеское», — поделилась она.