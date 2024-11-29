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Саша Сулим призналась, что работает с тру-краймом, чтобы побороть страх перед маньяками

Вчера в 23:48
Кадр: Madam Kaka/YouTube

Белорусская журналистка Саша Сулим призналась, что работает с сфере тру-крайма, чтобы побороть страх перед маньяками. Он появился у девушки еще в детстве, рассказала она в интервью Полине Трубенковой.

Сулим поделилась, что в детстве она видела в подъезде своего дома фотографию пропавшей девочки. Еще ребенком Саша слышала разговоры взрослых о маньяках и преступлениях. Кроме того, о том же рассказывали и по телевидению в программах вроде «Криминальной России».

В результате Сулим начала сильно бояться столкновения с маньяком. «Фактически доходило до того, что я боялась ходить в школу, хотя школа была недалеко. Потом это как‑то прошло, я повзрослела, наверное, и как‑то от этого отвлеклась», — отметила она.

По мнению журналистки, съемка фильмов о реальных криминальных историях стала ее защитной реакцией на детский страх. Погружение в жуткие истории помогает Сулим меньше бояться, поскольку пугает человека, в основном, неизвестное.

Сулим добавила, что ее работа вызывает профессиональную дефорфмацию. Она выражается в большей эмоциональной отстраненности при контакте с трагическими историями. При этом Сулим рассказала, что у нее диагностировано тревожное расстройство.

Сулим отметила, что ее опыт в тру-крайме не повлиял на ее отношения с мужчинами. Большую часть времени журналистка ни с кем не встречается, но не из страха перед мужчинами, которые по статистике чаще оказываются маньяками.

«Моя жизнь очень сконцентрирована на работе, и я, может быть, как‑то не научилась совмещать. Подсознательно я не хотела какое‑то время совмещать, и это чувствовалось в моих действиях, в моих каких‑то поступках. Но я не могу вспомнить чтобы я как‑то применяла свой опыт с маньяками к мужчинам. Ну просто потому что нечасто происходит общение не дружеское», — поделилась она.

Саша Сулим известна как автор одноименного ютуб-канала, выпускающего материалы о преступлениях. До этого она выступала ведущей подкаста «Дела», написала книгу «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России», а также сотрудничала с различными СМИ. Она была первым журналистом, взявшим интервью у «ангарского маньяка» Михаила Попкова.

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