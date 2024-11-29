«Афиша Рестораны» вручила спецприз на премии «Шеф-повар года»

Награду в именной номинации из рук главреда издания Маргариты Замураевой получил ресторан Maya и его шеф-повар Том Халпин. Редакция отметила работу заведения по организации в Москве гастролей именитых шеф-поваров со всего мира.

Только в 2024 году с гостевыми сменами в Maya побывали команды мексиканского ресторана Koli и аргентинского Trescha, отмеченных звездами Michelin, а также бразильского Charco, который упоминается в гиде Michelin, и чилийского yum cha, который входит в Latin America’s 50 Best Restaurants. В декабре пройдут гастроли 11Woodfire из ОАЭ ― тоже со звездой Michelin.