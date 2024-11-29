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Российские туристы застряли на сломанном корабле у берегов Антарктиды — и объявили голодовку

Сегодня в 22:24

Около 170 туристов застряли на сломанном круизном корабле по пути в Антарктиду. Дорогостоящее плавание продолжить не удалось, и тогда разочарованные путешественники устроили голодовку, сообщил The Times.

Туристы, среди которых оказались россияне, обвинили круизную компанию Swan Hellenic, что та знала о неисправности водного судна еще до отплытия. По мнению пассажиров, их отпуск сорвался из‑за халатности организатора.

У судна пришел в неисправность один из электродвигателей, и экипаж корабля изменил план плавания и не стал высаживаться в Антарктиде. Путешественники признают, что с точки зрения безопасности это верное решение.

Однако туристы потребовали возмещения ущерба за недостигнутую цель поездки. Swan Hellenic согласилась лишь компенсировать половину стоимости круиза. Клиентов компании это не удовлетворило.

«Для большинства из нас это наш первый визит в Антарктику и потенциально последняя возможность ее посетить. Некоторые гости — пожилые люди, инвалиды, и они через многое прошлое, чтобы попасть сюда, только чтобы поездка сорвалась. Для многих из нас посещение Антарктики — мечта всей жизни, которую мы хотим исполнить до того, как умрем или станем немощными», — подчеркнули они.

Небольшая группа россиян устроила голодовку в знак протеста. Она потребовала возвращения всех денег, потраченных на тур. Многие из пассажиров потратили на поездку в Антарктиду от 7 до 10 тыс. фунтов стерлингов (более 1 млн рублей).

«Многие пассажиры очень злы, и вчера все стало отвратительно. Компания должна сделать более хорошее предложение, чтобы успокоить продолжающийся рост гнева», — поделился один и работников корабля.

Гендиректор туроператора Андреа Зито заявила, что Swan Hellenic уже предложила разочарованным путешественникам больше, чем того требовал закон — примерно на 30%. Она назвала предложение компании «щедрым».

Клиенты компании могут отказаться от возврата денег и получить «кредит на будущий круиз». Он составит 65% стоимости поездки в Антарктиду. Компенсационный ваучер можно будет использовать в течение двух лет.

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