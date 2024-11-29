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Генпродюсер Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении

Сегодня в 20:58
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Медиаменеджер Игорь Мишин покидает пост генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке* (пост виден лишь его друзьям). По словам Мишина, он увольняется «по обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами».

«Я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни ― каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать ― это возможно. 45 лет трудового стажа. Из них 35 в медиа. Было не скучно», ― написал он.

В пресс-службе Kion подтвердили РБК увольнение генерального продюсера.

21 ноября силовики провели обыски в подмосковном доме Игоря Мишина. Официально их причины не назывались. В правоохранительных органах говорили ТАСС, что обыски связаны с «уголовным делом об иноагентах». Источник РИА «Новости» утверждал, что они касаются дела, по которому «проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам». Телеграм-канал «112» сообщал, что силовики проверяли Мишина на контакты с галеристом Маратом Гельманом**.

РИА «Новости» также утверждало, что у Мишина при обыске нашли «предположительно запрещенные вещества». Ксения Собчак со ссылкой на свои источники писала, что это вранье.

Игорь Мишин был генпродюсером Kion с 2023 года. До этого работал вице-президентом МТС по развитию медиабизнеса, гендиректором «МТС Медиа» и генеральным директором ТНТ. Мишин спродюсировал фильмы «Овсянки», «Орлеан», «Любовь с акцентом», «Общага», «Оторви и выбрось», сериалы «Измены», «Пьяная фирма», «Полицейский с Рублевки», «Хрустальный» и «Клиника счастья».

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Марат Гельман внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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