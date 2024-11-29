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Вуди Аллен готовится снять новый фильм в Барселоне

Сегодня в 21:08
Фото: Mediapro

Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Барселоне. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

По данным СМИ, режиссер встретился в ресторане Ca l’Isidre с частью технической команды, чтобы обсудить грядущие съемки, которые должны будут начаться в 2026 году.

Его также заметили с продюсером Эдвардом Уолсоном, который работал над фильмами Аллена «Иррациональный человек», «Магия лунного света», «Светская жизнь» и «Жасмин».

Режиссер собирался начать съемки в Италии еще этой осенью, но из‑за проблем с финансированием график пришлось сдвинуть. Будет ли Аллен снимать в Барселоне тот фильм, над которым планировал работать в Италии, или это будет совершенно новый проект, неизвестно.

Его последняя, 50-я работа «Великая ирония» получила хороший прием на Каннском фестивале и была высоко оценена критиками. Главные роли в картине исполнили звезды современного французского кино — Лу де Лааж («Непорочные», «Бал безумных женщин») и Нильс Шнайдер («Сюзанна Андлер», «Куриоса»).

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