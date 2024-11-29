Вуди Аллен готовится снять новый фильм в Барселоне

Вуди Аллен снимет свой следующий фильм в Барселоне. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

По данным СМИ, режиссер встретился в ресторане Ca l’Isidre с частью технической команды, чтобы обсудить грядущие съемки, которые должны будут начаться в 2026 году.

Его также заметили с продюсером Эдвардом Уолсоном, который работал над фильмами Аллена «Иррациональный человек», «Магия лунного света», «Светская жизнь» и «Жасмин».

Режиссер собирался начать съемки в Италии еще этой осенью, но из‑за проблем с финансированием график пришлось сдвинуть. Будет ли Аллен снимать в Барселоне тот фильм, над которым планировал работать в Италии, или это будет совершенно новый проект, неизвестно.