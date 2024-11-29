На неделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных

Лондонская неделя моды стала первой из «большой четверки», которая с 2025 года запретит использовать шкуры экзотических животных на показах. Об этом сообщает The Guardian.

О запрете объявил заместитель директора Британского совета моды по политике и взаимодействию Дэвид Ли-Пембертон. Теперь дизайнеры, устраивающие показы в рамках недели моды, должны будут отказаться от использования в своих коллекциях шкур крокодилов, аллигаторов и змей.

Этот шаг последовал за запретом на мех, который был введен в 2023 году. «Среди „большой четверки“ недель моды — Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж — британская столица оказалась более прогрессивной, когда дело дошло до материалов животного происхождения», — отметили в The Guardian.

Руководительница кампании по защите диких животных в организации World Animal Protection UK отметила, что это объявление стало «важным сигналом для мировой индустрии моды о том, что эксплуатация животных ради их шкур неэтична и не нужна».