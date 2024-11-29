В Европе появились 11 детей с «синдромом оборотня». Их родители пользовались лосьонами от облысения

В европейских странах зафиксировали рождение уже 11 детей с «синдромом оборотня» — избыточным волосяным покровом. Их родители пользовались лосьонами от облысения с миноксидилом, сообщило издание El Pais.

Эти средства, как считается, помогают от андрогенной алопеции, с которой сталкиваются с 50 годам половина мужчин и 10% женщин. Среди побочных эффектов миноксидила упоминаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, головокружения и внезапный набор веса.

Центр фармакологического надзора обнаружил, что препарат может влиять на потомство людей, которые его используют. У младенцев наблюдался гипертрихоз. У одного из них симптомы прошли, когда отец отказался от применения лосьона.

Исследователи назвали случаи с ростом волос на теле детей «удивительными» и «потенциально опасными». По словам ученых, «синдром оборотня» может сказаться на работе сердца и почек малышей.

В начале 2024 года актриса Лили Рейнхарт, известная по сериалу «Ривердейл», рассказала о своей борьбе с алопецией. Чтобы с потерей волос, артистка использует терапию красным светом. До этого в облысении признавалась актриса Джада Пинкетт-Смит — шутка о состоянии ее волос на церемонии вручения «Оскаров» в 2022 году обошлась комику Крису Року пощечиной от Уилла Смита.