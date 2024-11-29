В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки

Сегодня / 14:42
IndieWire составил топ мультфильмов Disney. На первом месте ― «Пиноккио» 1940 года
Сегодня / 20:56
На наделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных
Сегодня / 20:22
В Европе появились 11 детей с «синдромом оборотня». Их родители пользовались лосьонами от облысения
Сегодня / 19:53
В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора
Сегодня / 19:41
Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Сегодня / 19:05
112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира
Сегодня / 18:34
В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах
Сегодня / 18:28
Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»
Сегодня / 18:17
Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками
Сегодня / 17:48
Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше
Сегодня / 17:40
В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию
Сегодня / 17:27
«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены
Сегодня / 16:50
Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose
Сегодня / 16:19
В России подорожает майонез
Сегодня / 15:52
Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года
Сегодня / 15:50
Джейсон Стэтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks
Сегодня / 15:34
На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks
Сегодня / 15:04
В США снимут фильм о культовой итальянской актрисе Анне Маньяни
Сегодня / 14:50
Макрон посетил восстановленный Нотр-Дам-де-Пари
Сегодня / 14:49
ТНТ снял ремейк «Универа» с новыми актерами
Сегодня / 14:18
«Субстанция» появилась в Okko
Сегодня / 13:49
Ирландская рэп-группа Kneecap выиграла суд против кабмина Великобритании по делу о дискриминации
Сегодня / 13:46
Дублинский музей восковых фигур убрал скульптуру Конора МакГрегора из‑за дела об изнасиловании
Сегодня / 13:32
Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов
Сегодня / 13:30
Алексею Горинову дали три года колонии по делу об оправдании терроризма
Сегодня / 13:00
Центробанк запустил голосование за дизайн купюры в 1000 рублей
Сегодня / 12:50
YouTube рекомендовал пользователям из РФ удалить видео о VPN из‑за решения РКН
Сегодня / 11:59
В 2024 году по вине человека погибло 50 тысяч морских млекопитающих
Сегодня / 10:22
В Испании ввели отпуск из‑за погоды, который можно взять во время катаклизмов
Сегодня / 10:01
Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер для благотворительной акции в День благодарения
Сегодня / 09:36
Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино
Сегодня / 09:17
В Грузии прошли массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции
Сегодня / 02:04
Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!
Сегодня / 01:08
В Лондоне открылся магазин, посвященный синей сумке для товаров из IKEA
Сегодня / 00:14
Вторую ракетку мира Игу Свентек поймали на допинге. В ее пробе — триметазидин

В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки

Сегодня в 19:50
Фото: Omadbek Nabiev/Getty Images

В работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи в России произошел сбой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

По предварительным данным, сбой связан с неполадками на стороне одного из облачных сервисов.

Согласно DownDetector, проблемы в работе наблюдаются у МТС, «МТС-банка», «Альфа-банка» «Яндекс Еды», «Маркет Деливери» и ЦИАН. По данным «Сбой.рф», жалобы также поступают на «Вкусно — и точка», KFC, «Бургер Кинг», «Додо Пицца», «Купер», сервисы по доставке продуктов из «Магнита» и «Пятерочки».

Из‑за сбоя в системе бронирования Leonardo затруднены оформление и возврат билетов «Аэрофлота». С регистрацией пассажиров в аэропортах, на сайте и в мобильном приложении проблем не возникает.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила «Коммерсанту», что сбой вызван проблемами с сетевой связностью в Yandex Cloud. Там уточнили, что работают над исправлением ошибок.

«В одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью. Две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов», — отметила пресс-служба.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами