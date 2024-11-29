В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки

В работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи в России произошел сбой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.
По предварительным данным, сбой связан с неполадками на стороне одного из облачных сервисов.
Согласно DownDetector, проблемы в работе наблюдаются у МТС, «МТС-банка», «Альфа-банка» «Яндекс Еды», «Маркет Деливери» и ЦИАН. По данным «Сбой.рф», жалобы также поступают на «Вкусно — и точка», KFC, «Бургер Кинг», «Додо Пицца», «Купер», сервисы по доставке продуктов из «Магнита» и «Пятерочки».
Из‑за сбоя в системе бронирования Leonardo затруднены оформление и возврат билетов «Аэрофлота». С регистрацией пассажиров в аэропортах, на сайте и в мобильном приложении проблем не возникает.
Пресс-служба «Яндекса» сообщила «Коммерсанту», что сбой вызван проблемами с сетевой связностью в Yandex Cloud. Там уточнили, что работают над исправлением ошибок.
«В одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью. Две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов», — отметила пресс-служба.