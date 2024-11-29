Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Сосисочные киоски Вены включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Associated Press.

«Присвоение статуса ЮНЕСКО отдает дань уважения традициям, гостеприимству и многообразию нашего города», — отметил мэр города Михаэль Людвиг.

По его словам, это награда и для жителей Вены, которые «теплотой и обаянием делают киоски с сосисками чем‑то большим, чем просто местом для перекуса, — местом встречи, где объединяются жизнерадостность и культура».

Как отмечает AP, венские сосисочные известны тем, что объединяют людей из разных слоев общества. Традиция сосисочных восходит к временам Австро-Венгерской империи, когда бывшие солдаты открывали кулинарные лавки, чтобы заработать на жизнь. Самый старый в городе киоск с сосисками ― Würstelstand Leo ― работает с 1928 года.

Кроме колбасных ларьков список ЮНЕСКО пополнили новогодние извинительные открытки из Тироля, традиция «Шифферзац» из Штирии, когда дети в День святого Николая мастерят бумажные кораблики и кладут в них сладости, а также австрийский духовой инструмент сайдпайп.