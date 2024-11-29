В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора

В США нашли серебряный доллар XVIII века, который был отчеканен в период становления Монетного двора. Об этом сообщает West Alabama Watchman.

Монета 1975 года будет выставлена на торги калифорнийским аукционным домом Great Collections 15 декабря. Историческая значимость этой монеты делает ее одной из самых ценных нумизматических находок.

Серебряный доллар нашла семья из Род-Айленда в старой коробке из‑под обуви. Находка оценивается более чем в 100 тыс. долларов.