112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира

112-летнего бразильца Жоау Маринью Нету признали старейшим мужчиной в мире, сообщили представители Книги рекордов Гиннесса. Нету получил почетный статус после смерти предыдущего рекордсмена.

Жоау родился 5 октября 1912 года в Марангуали. На сегодняшний день он — единственный оставшийся в живых мужчина, родившийся в год крушения «Титаника», появления газеты «Правда» и присоединения к США штата Аризона.

Нету родился в семье фермеров и с четырех лет помогал отцу в поле. Он ухаживал за скотом и собирал фрукты. Когда Жоау подрос, он стал отцом семерых детей и продолжил свою карьеру в фермерстве, выращивая кукурузу и бобы.

Сегодня у мужчины есть 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков. Он владеет несколькими домами, землями и много времени проводит с семьей. Сертификат рекордсмена Книги Гиннесса Нету получил в возрасте 112 лет и 52 дней.

В конце ноября умер предыдущий рекордсмен — британец Джон Тиннисвуд. Ему, как и Нету, было 112 лет. Мужчина скончался в доме престарелых спустя полгода после того, как был признан старейшим мужчиной мира.