В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах

Сегодня / 14:42
IndieWire составил топ мультфильмов Disney. На первом месте ― «Пиноккио» 1940 года
Сегодня / 20:56
На наделе моды в Лондоне запретят использовать шкуры экзотических животных
Сегодня / 20:22
В Европе появились 11 детей с «синдромом оборотня». Их родители пользовались лосьонами от облысения
Сегодня / 19:53
В США нашли монету XVIII века. Ее отчеканили в период становления Монетного двора
Сегодня / 19:50
В России масштабный сбой в работе банковских сервисов и служб доставки
Сегодня / 19:41
Венские сосисочные стали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Сегодня / 19:05
112-летнего бразильца признали новым старейшим мужчиной мира
Сегодня / 18:28
Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»
Сегодня / 18:17
Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками
Сегодня / 17:48
Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше
Сегодня / 17:40
В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию
Сегодня / 17:27
«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены
Сегодня / 16:50
Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose
Сегодня / 16:19
В России подорожает майонез
Сегодня / 15:52
Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года
Сегодня / 15:50
Джейсон Стэтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks
Сегодня / 15:34
На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks
Сегодня / 15:04
В США снимут фильм о культовой итальянской актрисе Анне Маньяни
Сегодня / 14:50
Макрон посетил восстановленный Нотр-Дам-де-Пари
Сегодня / 14:49
ТНТ снял ремейк «Универа» с новыми актерами
Сегодня / 14:18
«Субстанция» появилась в Okko
Сегодня / 13:49
Ирландская рэп-группа Kneecap выиграла суд против кабмина Великобритании по делу о дискриминации
Сегодня / 13:46
Дублинский музей восковых фигур убрал скульптуру Конора МакГрегора из‑за дела об изнасиловании
Сегодня / 13:32
Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов
Сегодня / 13:30
Алексею Горинову дали три года колонии по делу об оправдании терроризма
Сегодня / 13:00
Центробанк запустил голосование за дизайн купюры в 1000 рублей
Сегодня / 12:50
YouTube рекомендовал пользователям из РФ удалить видео о VPN из‑за решения РКН
Сегодня / 11:59
В 2024 году по вине человека погибло 50 тысяч морских млекопитающих
Сегодня / 10:22
В Испании ввели отпуск из‑за погоды, который можно взять во время катаклизмов
Сегодня / 10:01
Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер для благотворительной акции в День благодарения
Сегодня / 09:36
Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино
Сегодня / 09:17
В Грузии прошли массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции
Сегодня / 02:04
Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!
Сегодня / 01:08
В Лондоне открылся магазин, посвященный синей сумке для товаров из IKEA
Сегодня / 00:14
Вторую ракетку мира Игу Свентек поймали на допинге. В ее пробе — триметазидин

В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах

Сегодня в 18:34
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Сенатор Сергей Михайлов и несколько депутатов Госдумы написали законопроект о запрете пассажирам употреблять алкоголь в самолетах, поездах и на судах дальнего плавания. Документ внесли в нижнюю палату парламента, следует с ее сайта.

Авторы инициативы заметили, что в статистике за 2021–2023 годы были зафиксированы 500 тыс. нарушений запрета на курение и более 280 тыс. нарушений запрета на распитие алкогольных напитков во время поездок в этих видах транспорта. По их мнению, эти правонарушения «могут повлечь за собой конфликтные ситуации» с экипажами и пассажирами, которые могут закончиться уголовными преступлениями.

Михайлов и депутаты также считают нужным повысить штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. Размеры нынешних взысканий уже не останавливают правонарушителей, поскольку их не корректировали с учетом инфляции с 2013 года, пояснили они.

«Реализация законопроекта не предполагает увеличения численности работников федеральных органов исполнительной власти, не окажет влияния на деятельность органов государственной власти субъектов [России]», — обещают авторы документа.

18 ноября правительство РФ предложило повысить штрафы за нарушения на дорогах в 1,5 раза. Эксперты отметили, что нынешние размеры штрафов не воспринимаются автовладельцами как сдерживающий фактор, а со скидкой за быструю уплату «сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами