В Госдуме предложили запрет на распитие алкоголя в поездах и самолетах

Сенатор Сергей Михайлов и несколько депутатов Госдумы написали законопроект о запрете пассажирам употреблять алкоголь в самолетах, поездах и на судах дальнего плавания. Документ внесли в нижнюю палату парламента, следует с ее сайта.

Авторы инициативы заметили, что в статистике за 2021–2023 годы были зафиксированы 500 тыс. нарушений запрета на курение и более 280 тыс. нарушений запрета на распитие алкогольных напитков во время поездок в этих видах транспорта. По их мнению, эти правонарушения «могут повлечь за собой конфликтные ситуации» с экипажами и пассажирами, которые могут закончиться уголовными преступлениями.

Михайлов и депутаты также считают нужным повысить штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. Размеры нынешних взысканий уже не останавливают правонарушителей, поскольку их не корректировали с учетом инфляции с 2013 года, пояснили они.

«Реализация законопроекта не предполагает увеличения численности работников федеральных органов исполнительной власти, не окажет влияния на деятельность органов государственной власти субъектов [России]», — обещают авторы документа.