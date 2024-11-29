Русский музей подготовил выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи»

Сегодня в 18:28

Петербургский Русский музей подготовил мультимедийную выставку, позволяющую погрузиться в картину «Последний день Помпеи» Карла Брюллова с помощью технологий VR и AR. Об этом сообщил ТАСС.

Экспозиция откроется 30 ноября в Западном павильоне Михайловского замка. На ней можно будет увидеть Дорогу гробниц, воссозданную на основе знаменитого полотна и карт города, составленных в XIX веке.

Посетители окажутся внутри картины, смогут почувствовать масштаб природной стихии и поискать предметы, потерянные героями Брюллова, обещают авторы проекта. В полотне художника можно будет провести час.

«VR/AR-путешествие будет интересно как продвинутым пользователям, так и тем, кто впервые получает опыт взаимодействия с технологиями виртуальной и дополненной реальности», — подчеркнули представители музея.