Чувство ритма оказалось связано с языковыми навыками

Исследователи из США и Нидерландов выявили связь между музыкальными и языковыми способностями людей. Об этом сообщает TechInsider со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые проанализировали геномы более миллиона человек из базы калифорнийской компании 23andMe. Они выяснили, что у способностей к ритму и языку есть общая генетическая основа.

Общие гены влияют на белое вещество и, в частности, на область, связанную с моторными и когнитивными функциями. Кроме того, развитие и тех, и других навыков поддерживается клетками мозга олигодендроцитами, которые укрепляют связи между различными областями.

Это объясняет, почему у людей с хорошим чувством ритма чаще встречаются лучшие оценки по иностранным языкам, чем по математике. А еще исследование подтверждает, что способности людей к музыке и речи могли развиваться параллельно.

Считается, что музыка могла играть социальную роль в объединении групп людей. Ритм синхронизировал движения и действия, способствуя успешным ритуалам или коллективной работе.