В аэропортах Москвы у иностранцев начнут брать биометрию

С 1 декабря в качестве эксперимента иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в РФ через аэропорты Москвы и автомобильный пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, заставят сдавать биометрические данные. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подразумевается, что у иностранцев будут брать изображения лица и отпечатков пальцев. По словам Волк, эксперимент организован в рамках постановления правительства РФ от 7 ноября 2024 года.

Сдавать биометрию не придется тем, кто въезжает в РФ через другие аэропорты и КПП, гражданам Беларуси, детям до шести лет, дипломатам и их семьям, а также аккредитованным представителям международных организаций и членам их семей.