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«Пример того, как должен выглядеть брак»: в США пенсионер умер на следующий день после похорон жены

Сегодня в 17:27
Фото: KRIS 6 News/YouTube

Пара из Техаса, прожившая в браке 61 год, умерла с разницей в несколько дней, пишет People. 89-летний Адольф Гонсалес скончался на следующий день после похорон жены, 87-летней Риты Гонсалес.

Будущие супруги познакомились на свидании вслепую и поженились в апреле 1963 года. До выхода на пенсию Рита работала в газовой компании на различных должностях, а еще строила семейный бизнес по аренде недвижимости вместе с мужем. Тот, в свою очередь, в разные годы владел несколькими предприятиями, а старость встретил, путешествуя с женой по США и Европе.

10 лет назад Рите диагностировали болезнь Паркинсона, и последние годы жизни она провела в хосписе. Адольф тоже серьезно заболел в конце жизни, но решил не обращаться в хоспис, чтобы иметь возможность заботиться о супруге.

«Даже когда ему было плохо, он сказал: „Нет, я хочу пойти“. Думаю, он покоится с миром, потому что обещание, данное ей и Богу, было выполнено», — поделилась их дочь Кэрол.

Племянница пары, Рози Коллин, сказала, что Адольф и Рита ― «вдохновляющий пример того, как должен выглядеть брак и семья».

У умерших осталась большая семья ― трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков. «Они упорно трудились, чтобы осуществить свою самую большую мечту — увидеть, как каждый из их детей получит высшее образование и сделает успешную карьеру», — говорится в сообщении родственников.

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