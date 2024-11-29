Фанаты Джимми Киммела потребовали извинений после выступления на шоу металкор-группы Knocked Loose

Поклонники популярного американского ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» потребовали официальных извинений от ведущего после выступления в его передаче металкор-группы Knocked Loose. Об этом написал The Mirror.

«Я пытался насладиться программой. Я сидел на диване со своим сыном-подростком и ждал музыкального гостя. Нам нравится приятная музыка, которую обычно ставят на шоу. Но на третьем или четвертом гитарном риффе мой сын расплакался. Он не любит страшные вещи, и, честно говоря, я считаю, что шоу Киммела и его сотрудники должны принести официальные извинения», — написал один из постоянных зрителей шоу.

«Если мне нужно понять текст, я просто прочитаю его, а не буду слушать, как кто‑то его выкрикивает. Это не пение, любой может орать тексты и получать за это деньги», — написал другой. «Это не доставляет удовольствия. И вы не можете понять более 5% текста. Мошинг — это не танцы», — заявил третий.

Четвертый заявил: «Как мне подпевать этому???? По мне, так это просто безумие!!! У меня уже начинают болеть уши!!! Люди, которые слушают это, не имеют права жаловаться на плачущих младенцев или кричащих двухлетних детей, устраивающих истерику!!! Ха-ха нереально!!! Они называют это музыкой, Джимми?» — прокомментировал еще один.

Однако для поклонников тяжелой музыки появление луизианского коллектива в программе Киммела стало настоящим событием. «Какой‑нибудь ребенок сегодня допоздна будет случайно смотреть Джимми Киммела и впервые услышит Knocked Loose, а потом скажет: „Я хочу создать такую же группу“ и изменит всю свою жизнь. Вот насколько это важно», — прокомментировал пользователь экс-твиттера.

«Я говорил это раньше и скажу снова, даже если хардкорщики возненавидят меня, потому что они не верят, что группы должны быть популярными: это очень заслуженно для Knocked Loose, Poppy и всей сцены. Надеюсь, хотя бы один юный зритель открыл для себя новую любовь прошлой ночью», — поделился другой.