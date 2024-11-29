Джейсон Стэтем снялся в новогодней рекламе World of Tanks

Wargaming опубликовала традиционное видео по World of Tanks в преддверии Нового года, в которое в этот раз пригласила Джейсона Стэтема. Это не первая голливудская звезда, которая появляется у разработчиков игры.

В шестиминутном ролике Стэтем берет на себя съемки криминального рождественского ролика. Его герой настолько увлекается, что пригоняет на площадку танк, который разносит выстрелами декорации.

В разговоре с PC Gamer актер сказал, что к съемкам в ролике Wargaming он отнесся так же, как к полноценным фильмам, и это «своего рода продолжение его кинокарьеры». Создание этого видео отчасти было похоже на то, что происходит по сюжету, поскольку хотелось сделать идеальный ролик, поделился Стэтем.

«Я сел с режиссером, чтобы проработать все детали, подправив сцены, чтобы придать им нужную жесткость и напористость», — рассказал он.

Ранее в рекламах World of Tanks снимались актеры Винни Джонс и Арнольд Шварценеггер. В том числе из‑за этого Стэтем согласился на появление в видео.