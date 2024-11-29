В России подорожает майонез

Один из крупнейших в России производителей майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренды «Махеев» и «Добрая хозяйка») повысит цены на свою продукцию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании ретейлерам.
С 15 декабря отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза вырастут на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов ― на 5–14,6%, на два вида томатной пасты ― на 5–10%.
Это уже второе повышение цен «Эссен Продакшн АГ» за последнее время. В середине ноября на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.
Изменения компания объясняет ростом закупочных цен на основные ингредиенты, в том числе подсолнечное масло. Оно на внутреннем рынке подорожало за год более чем на 40% ― до 103,85 тыс. рублей за тонну.
По мнению источника «Коммерсанта», примеру «Эссена» могут последовать и другие крупные производители. Однако их продукция, вероятно, подорожает в январе: перед новогодними праздниками производителям важно обеспечить объем продаж, считает он.