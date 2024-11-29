Книга «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского вышла в Польше

В Польше вышла первая за 11 лет новая книга Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» с подзаголовком «Перекресток воронов».

Электронная и бумажная версия книги выйдет 1 декабря. Когда будут опубликованы переводы, неизвестно.

Сюжет романа повествует о происхождении 18-летнего Геральта, который, вооруженный двумя руническими мечами, сражается с монстрами и спасает невинных людей.

«Всегда и везде он старается следовать неписаному кодексу, полученному от своих учителей и наставников. Как обычно, жизнь не щадит разочарований — юношеский идеализм время от времени сталкивается с реальностью», — говорится в описании «Перекрестка воронов».