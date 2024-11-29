Вин Дизель: «Форсаж-11» может выйти в марте 2026 года

«Форсаж-11» может выйти в кинотеатрах в марте 2026 года. Об этом рассказал Вин Дизель в своих соцсетях.

«Universal говорит мне в одно ухо, что нам нужен „Форсаж-11“ к марту 2026 года! В другое ухо мне говорят, что нам нужно два фильма, чтобы сделать финал!

Затем сценарист „Форсажа-5“ прислал мне это изображение и сказал, что нам нужно увидеть, как Дом и Хоббс разрешат свои разногласия. Я просто хочу вернуться к настоящим уличным гонкам, реалистичным трюкам… и воссоединению этого прекрасного братства», — пишет Дизель.

Ранее режиссер Луи Летерье также говорил, что релиз ленты состоится в 2026-м. По его словам, фильм выйдет в прокат в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого «Форсажа».