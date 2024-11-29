Алексею Горинову дали три года колонии по делу об оправдании терроризма

Приговор 63-летнему заключенному вынес Второй Западной окружной военный суд. Поводом для возбуждения дела стал разговор бывшего политика с сокамерниками, которые записывали беседы на аудио. Защита настаивала, что Горинова специально провоцировали. Ему вменили два высказывания о батальоне «Азов»*.

После объявления приговора Горинов развернул антивоенный плакат. В последнем слове, во время которого его дважды прерывал суд, Горинов заявил, что его вина состоит в том, что он «как гражданин своей страны допустил эту войну, не смог ее остановить».