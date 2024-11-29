На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks

В южнокорейской обсерватории у границы с Северной Кореей открыли кофейню Starbucks, пишет Associated Press.
Чтобы попасть в здание, расположенное в экопарке мира «Эгибон» менее чем в двух километрах от территории КНДР, посетители должны пройти военный контрольно-пропускной пункт. Из самой обсерватории открывается вид на северокорейскую гору Сонгаксан и близлежащую деревню в уезде Кэпхун.
Как отмечает AP, на открытие заведения пришло около 40 человек, в том числе несколько иностранцев.
Власти южнокорейского города Гимпо рассказали, что открытие кафе стало частью программы по развитию приграничных объектов в качестве туристического направления. По их словам, заведение символизирует «надежную безопасность на Корейском полуострове благодаря присутствию этого культового капиталистического бренда».
Обсерватория — ключевой объект парка «Эгибон», построенного на холме, где проходили ожесточенные бои во время Корейской войны 1950-53 годов. В парке также есть сады, выставочные и конференц-залы и военный мемориал, посвященный погибшим морским пехотинцам.