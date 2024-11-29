На границе Южной и Северной Кореи открылся Starbucks

Чтобы попасть в здание, расположенное в экопарке мира «Эгибон» менее чем в двух километрах от территории КНДР, посетители должны пройти военный контрольно-пропускной пункт. Из самой обсерватории открывается вид на северокорейскую гору Сонгаксан и близлежащую деревню в уезде Кэпхун.