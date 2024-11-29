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Ирландская рэп-группа Kneecap выиграла суд против кабмина Великобритании по делу о дискриминации

Сегодня в 13:49
Фото: @kneecap32

Рэп-группа Kneecap из Белфаста выиграла дело о дискриминации против правительства Великобритании. Власти отобрали у музыкантов грант на развитие, сообщает Би-би-си.

Kneecap подали заявку на грант, выделенный для поддержки зарегистрированных в Великобритании художников на мировых рынках, в декабре 2023 года и получили одобрение на сумму 14,2 тыс. фунтов стерлингов. Однако финансированию помешал министр бизнеса. Его пресс-секретарь Кеми Баденок, которая сейчас возглавляет Консервативную партию, сказала, что власти не хотят передавать деньги налогоплательщиков «людям, которые выступают против Соединенного Королевства».

Kneecap прославились в 2018 году благодаря рэпу с националистическим уклоном, который часто посвящается суровой реальности взросления в Северной Ирландии после гражданского конфликта. Их музыка и маркетинг часто затрагивают темы ирландского республиканизма и противостояния британскому правлению в автономии. В 2019 году музыкантов осудили за «возмутительное поведение», после того как они скандировали «Прогоните британцев сейчас же» в пабе, который днем ​​ранее посетили принц Уильям и его жена-герцогиня.

Отказ предоставлять грант адвокаты Kneecap назвали «незаконным и процессуально несправедливым». В итоге рэперам присудили все те же 14,2 тыс. фунтов стерлингов, которые они должны были получить. После этого они заявили, что Баденок и ее отдел «пытались заставить нас замолчать, но им это не удалось». В ведомстве по делам бизнеса пояснили, что перестали оспаривать иск, поскольку «считают, что это не отвечает общественным интересам».

Полученные деньги Kneecap разделят поровну между двумя молодежными организациями, которые работают с протестантскими и католическими общинами Северной Ирландии, «чтобы создать лучшее будущее для нашей молодежи».

В августе вышел биографический фильм о создании Kneecap, получивший название как у самой группы. В нем снялись реальные участники рэп-трио: Мо Чара, Моглай Бап и DJ Próvaí. Вместе с Майклом Фассбендером они сыграли улучшенные версии себя.

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