ТНТ снял ремейк «Универа» с новыми актерами

На месте старых героев из проекта «Универ. Новая общага» появятся новые, но с теми же типажами. Главные роли сыграли Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин. Их персонажи заселяются в то же общежитии МВГУ, за порядком в котором следит новая комендантша в исполнении Марины Федункив. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Сергей Пиоро, Юлия Франц и не только.