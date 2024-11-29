ТНТ снял ремейк «Универа» с новыми актерами

ТНТ выпустил трейлер продолжения ситкома «Универ», в котором появятся новые актеры. Шоу получило подзаголовок «Молодые».
На месте старых героев из проекта «Универ. Новая общага» появятся новые, но с теми же типажами. Главные роли сыграли Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин. Их персонажи заселяются в то же общежитии МВГУ, за порядком в котором следит новая комендантша в исполнении Марины Федункив. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Сергей Пиоро, Юлия Франц и не только.
В мае этого года ТНТ анонсировал старт съемок. Премьера шоу «Универ. Молодые» запланирована на 2025 год.
13 мая состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Его сюжет разворачивается спустя три года после событий «Универа. 10 лет спустя», где Кузя стал успешным «пельменным магнатом».