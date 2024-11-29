В США снимут фильм о культовой итальянской актрисе Анне Маньяни

Компания Indiana Production, которая сейчас работает над исторической драмой Netflix «Леопард», снимет биографический фильм, посвященный легендарной актрисе Анне Маньяни. Об этом сообщает Deadline.
Съемки фильма «Анна» должны начаться в 2025 году, а кастинг уже находится на ранней стадии разработки. Режиссером ленты станет Алессио Кремонини («На моей коже»). Он также станет соавтором сценария вместе с актрисой Оливией Маньяни, внучкой покойной актрисы и дочерью ее единственного сына Луки Маньяни.
Indiana Production заявила, что фильм будет представлять собой «путешествие во времени без ностальгии, исследующее, что значит быть современной актрисой и художницей: антидивой, независимой, непочтительной. Всегда близкой к своей аудитории. Она была первой актрисой, которая преодолела барьер неприкасаемости, сойдя с экрана, чтобы встать среди нас».
«Анна» будет посвящена переломному периоду жизни Маньяни с конца 1950-х до начала 1960-х годов, когда она снималась в драме Пьера Паоло Пазолини «Мама Рома». Впервые получив известность после роли в фильме Роберто Росселлини «Рим, открытый город» в 1945 году, Маньяни стала одной из самых знаменитых актрис после Второй мировой войны.
Среди других известных работ актрисы — «Любовь», «Самая красивая», «Автомобиль», «Дикий ветер», «Бандит» и «Татуированная роза». За работу над последним Анна получила премию «Оскар».