В США снимут фильм о культовой итальянской актрисе Анне Маньяни

Съемки фильма «Анна» должны начаться в 2025 году, а кастинг уже находится на ранней стадии разработки. Режиссером ленты станет Алессио Кремонини («На моей коже»). Он также станет соавтором сценария вместе с актрисой Оливией Маньяни, внучкой покойной актрисы и дочерью ее единственного сына Луки Маньяни.

Indiana Production заявила, что фильм будет представлять собой «путешествие во времени без ностальгии, исследующее, что значит быть современной актрисой и художницей: антидивой, независимой, непочтительной. Всегда близкой к своей аудитории. Она была первой актрисой, которая преодолела барьер неприкасаемости, сойдя с экрана, чтобы встать среди нас».