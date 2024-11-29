IndieWire составило топ мультфильмов Disney. На первом месте ― «Пиноккио» 1940 года

Издание IndieWire оценило все мультфильмы Disney и опубликовало их рейтинг. На первом месте оказалась классическая картина «Пиноккио» 1940 года, вторая полнометражная анимационная лента в истории корпорации.
По мнению критиков портала, «Пиноккио» показал, что анимация может быть чем‑то большим, чем просто развлечением для детей, ― она может быть серьезным размышлением взрослых о том, что значит быть ребенком. Авторы рейтинга отмечают, что этот «фэнтезийный эпос» никогда не возможно полностью разгадать, и в нем всегда будут находиться новые вещи, которые удивляют.
В первую тройку попали еще два классических мультфильма Disney ― «Дамбо» 1941 года и «Спящая красавица» 1959-го. «Дамбо» издание называет «до абсурда идеальным фильмом» и «глубоко трогательной сказке о детстве, родителях и умении принимать собственные несовершенства». Про «Спящую красавицу» же IndieWire пишет, что она перевернула перспективу в сказке, сделав главными героинями фей, которые изначально задумывались как второстепенные персонажи.
Полный список 10 лучших картин Disney по версии IndieWire выглядит следующим образом:
- «Пиноккио», 1940 год;
- «Дамбо», 1941 год;
- «Спящая красавица», 1959 год;
- «Красавица и чудовище», 1991 год;
- «Горбун из Нотр-Дама», 1996 год;
- «Лило и Стич», 2002 год;
- «101 далматинец», 1961 год;
- «Русалочка», 1989 год;
- «Бемби», 1942 год;
- «Фантазия», 1940 год.
«Моана» в списке заняла 21-е место, «Ральф» — 22-е, «Рапунцель» — 25-е, «Холодное сердце» — 38-е, «Энканто» — 37-е, а «Зверополис» — лишь 47-е. На последней строчке оказался «Цыпленок Цыпа» 2005 года.
Недаво Disney показала тизер новой версии «Лило и Стича». Лайв-адаптация мультфильма из 2000-х выйдет в кинотеатрах 23 мая 2025 года.