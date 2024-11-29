IndieWire составило топ мультфильмов Disney. На первом месте ― «Пиноккио» 1940 года

По мнению критиков портала, «Пиноккио» показал, что анимация может быть чем‑то большим, чем просто развлечением для детей, ― она может быть серьезным размышлением взрослых о том, что значит быть ребенком. Авторы рейтинга отмечают, что этот «фэнтезийный эпос» никогда не возможно полностью разгадать, и в нем всегда будут находиться новые вещи, которые удивляют.