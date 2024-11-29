Макрон посетил восстановленный Нотр-Дам-де-Пари

Эммануэль Макрон посетил отреставрированный Собор Парижской Богоматери в преддверии его открытия для публики после разрушительного пожара 2019 года, пишет The Guardian.
Вместе со своей супругой Брижит и архиепископом Парижским Лораном Ульрихом президент Франции осмотрел восстановленный средневековый собор в сопровождении Филиппа Вильнева, главного архитектора национальных памятников Франции. Политик выступил с речью перед 1300 строителями, поблагодарив тех, кто внес свой вклад в реставрацию здания.
В апреле 2019 года в ходе сильного пожара один из символов французской столицы потерял шпиль, часы и оригинальную кровлю XII века. Каркас здания удалось спасти. Точная причина пожара так и не была установлена, но следователи считают, что он возник случайно, из‑за не потушенной сигареты или короткого замыкания.
Сразу после пожара Макрон пообещал, что церковь будет восстановлена «прекраснее, чем когда‑либо» в течение пяти лет. Обещание было выполнено благодаря миллионным пожертвованиям и сотням специалистов. Ожидается, что общая стоимость реставрации составит около 700 млн евро. Официально собор вновь откроется для посетителей 7 декабря.