Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов

Криптовалютный предприниматель Джастин Сан съел банан, приклеенный скотчем к стене, который он купил за 6,2 млн долларов на аукционе. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.
Сан съел банан на глазах у десятков журналистов и влиятельных лиц, после чего произнес речь, в которой назвал произведение культовым и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.
«Он намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», — сказал бизнесмен, после того как первый раз откусил фрукт. По словам Сана, в первые 10 секунд, после того как он выиграл торги, он почувствовал «неверие», а еще через 10 секунд после этого он решил, что съест банан: «Съев его на пресс-конференции, можно стать частью истории произведения искусства».
Теперь бизнесмен заменит съеденный банан на свежий, согласно инструкции, приложенной к работе. В ней говорится, что скоропортящийся фрукт нужно менять каждые семь-десять дней.
По сути, покупатель работы получает лишь клейкую ленту, сертификат подлинности и руководство по эксплуатации. В последнем указано, что банан следует крепить на высоте 68 дюймов (172 сантиметров), а скотч расположить под углом 37 градусов. Сана отметил, что купит еще 100 тыс. этих фруктов в манхэттенской лавке, где был приобретен тот самый банан впервые.
Резонансную инсталляцию Маурицио Каттелана впервые продемонстрировали на ярмарке «Арт-Базель» в Майами-Бич в 2019 году. Работа, получившая название «Comedian» («Комедиант»), была представлена в трех экземплярах и предлагалась ценителям искусства по 120 тыс. долларов.
На этой же ярмарке другой художник — Дэвид Датуна — съел один из уже проданных экземпляров. Он назвал это перформансом «Голодный художник» и отметил, что банан был вкусным. После его выходки банан заменили и огородили.
Инсталляция «Комедиант» вызвала споры о природе искусства и его ценности. Резонанс подогревался заявлениями самого Каттелана, который говорил, что купил бананы за 30 центов.