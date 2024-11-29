Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов

Криптовалютный предприниматель Джастин Сан съел банан, приклеенный скотчем к стене, который он купил за 6,2 млн долларов на аукционе. Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

Сан съел банан на глазах у десятков журналистов и влиятельных лиц, после чего произнес речь, в которой назвал произведение культовым и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.

«Он намного лучше, чем другие бананы. Это действительно очень вкусно», — сказал бизнесмен, после того как первый раз откусил фрукт. По словам Сана, в первые 10 секунд, после того как он выиграл торги, он почувствовал «неверие», а еще через 10 секунд после этого он решил, что съест банан: «Съев его на пресс-конференции, можно стать частью истории произведения искусства».