Центробанк запустил голосование за дизайн купюры в 1000 рублей

Банк России запустил голосование по выбору символов для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.
В список по выбору символов для обратной стороны вошли известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа.
Среди них — Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Дворец землевладельцев, Дом-памятник И.А.Гончарову, Жигулевская ГЭС, Монумент Славы, Музей истории Оренбурга, памятник Салавату Юлаеву, парусная Волжская барка (старинная) и другие.
На момент написания заметки в голосовании лидирует памятник Салавату Юлаеву. На второй позиции — Дворец земледельцев, а на третьем — саратовский автомобильный мост через реку Волгу.
Сейчас на лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. В обновленном варианте лицевая сторона купюры останется прежней.