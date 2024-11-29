YouTube рекомендовал пользователям из РФ удалить видео о VPN из‑за решения РКН

Роскомнадзор внес больше 300 видео про методы обхода блокировок в реестр запрещенной информации. После этого YouTube разослал их авторам уведомления с предупреждением: если ролики не удалят, то их могут заблокировать, сообщает РБК.
Представитель Роскомнадзора подтвердил отправку YouTube требований об удалении контента, популяризующих использование VPN. Там отметили, что модераторы видеохостинга «не исполнили требования» касательно более 300 материалов.
С марта этого года РКН может блокировать ресурсы с информацией о методах обхода ограничений доступа «к противоправному в России контенту». С 30 ноября ведомство признает запрещенными публикации научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах. Исключением останется только информация для обеспечения защищенного удаленного доступа.
За девять месяцев 2024 года российские госорганы потратили на закупку VPN-сервисов 14,1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом их расходы на обход блокировок выросли на 683%. С помощью этого они выполняют требования безопасности и обмениваются конфиденциальными данными между географически распределенными ведомствами, рассказали в «Мегафоне».