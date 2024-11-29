Дублинский музей восковых фигур убрал скульптуру Конора МакГрегора из‑за дела об изнасиловании

Восковую статую Конора МакГрегора убрали из Национального музея восковых фигур Plus в Дублине. Музей заявил, что скрыл фигуру бойца смешанных единоборств от публики две недели назад в связи с судебным процессом против него, пишет Би-би-си.

В пятницу присяжные Высокого суда Дублина признали МакГрегора виновным в изнасиловании девушки по имени Никита Хэнд в одном из отелей Дублина в декабре 2018 года. Бойца обязали выплатить Хэнд почти 250 тыс. евро (206 тыс. фунтов стерлингов) в качестве компенсации ущерба.

«Будучи заведением для всей семьи, мы регулярно проверяем наши экспонаты на соответствие нашим ценностям и ожиданиям наших посетителей. Мы будем продолжать следить за ситуацией и принимать соответствующие решения относительно будущих экспозиций», — заявили в музее.

Скульптура была «одной из самых популярных», особенно среди туристов, сказал представитель ирландской телекомпании RTÉ. «Если вы посмотрите на большинство фотографий в интернете, сделанных людьми, посетившими музей, то на многих из них будет МакГрегор», — уточнил он. Отец бойца ММА, Тони МакГрегор, представил восковую фигуру в августе 2017 года.

После вынесения приговора по делу об изнасиловании ряд компаний заявили, что больше не будут продавать продукцию, связанную с Конором МакГрегором. Например, бренд виски, одним из основателей которого был боец, сказал, что больше не будет использовать его имя и образ в своей рекламе.

Белфастский бар Filthy McNasty’s на Дублин-роуд сообщил, что приостанавливает продажу фирменного стаута McGregor’s Forged, который он помог запустить в декабре 2023 года. Бар, на боку здания которого красуется фреска с рекламой бренда, сообщил изданию Irish News, что «в настоящее время ожидает», когда фреска будет удалена.