В 2024 году по вине человека погибло 50 тысяч морских млекопитающих

В 2024 году из‑за деятельности человека в океанах и морях погибло более 50 тыс. морских млекопитающих, половина из которых — китообразные. Об этом рассказал Forbes со ссылкой на Фонд защиты китов.
Исследователи заявили о необходимости расширить зоны защиты морских животных. По мнению зоозащитников, для охраны уязвимых популяций китов (финвалов, горбачей, гренландских китов и кашалотов) нужно смягчить последствия столкновений с судами. Например, снизить скорость судов в районах их обитания, скорректировать судоходные маршруты и усилить мониторинг.
«Сбитое на дороге животное — это трагедия. Но в океане погибают десятки тысяч животных. Существует даже термин ocean roadkill для описания случайной гибели морских млекопитающих от столкновений с судами», — пояснил руководитель Фонда защиты китов Василий Борисов.
Исследования показывают, что расширение защитных зон хотя бы на 2,6% площади океана и оптимизация судоходных маршрутов могут существенно снизить риск гибели животных.
Организация разработала правила для наблюдения за китами в водах России. Научный директор фонда Владимир Латки считает, что эти правила необходимо сделать обязательными для всех судов, занимающихся китовыми экспедициями.