В 2024 году по вине человека погибло 50 тысяч морских млекопитающих

Сегодня / 13:32
Предприниматель съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов
Сегодня / 13:00
Центробанк запустил голосование за дизайн купюры в 1000 рублей
Сегодня / 10:22
В Испании ввели отпуск из‑за погоды, который можно взять во время катаклизмов
Сегодня / 10:01
Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер для благотворительной акции в День благодарения
Сегодня / 09:36
Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино
Сегодня / 09:17
В Грузии прошли массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции
Сегодня / 02:04
Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!
Сегодня / 01:08
В Лондоне открылся магазин, посвященный синей сумке для товаров из IKEA
Сегодня / 00:14
Вторую ракетку мира Игу Свентек поймали на допинге. В ее пробе — триметазидин
Вчера / 23:30
Pusha-T начал продавать кофе под собственной маркой Grindin
Вчера / 23:24
В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Вчера / 23:00
Путевка на отдых, деньги и гаджеты: какой подарок хотели бы россияне на Новый год
Вчера / 22:56
Роскосмос отложил старт пилотируемых полетов на Луну
Вчера / 22:22
Зальцбургский фестиваль расторг контракт с Мариной Давыдовой. Она была его программным директором
Вчера / 21:16
Платье от Жан-Поля Готье продали на аукционе за рекордную сумму
Вчера / 20:44
Хидэо Кодзима хочет, чтобы из экранизации Death Stranding получилось «новое измерение киноадаптации»
Вчера / 20:18
В Перу нашли скелет древнего крокодила. Он жил от 10 до 12 миллионов лет назад
Вчера / 19:45
Москву включат в национальный турмаршрут «Золотое кольцо»
Вчера / 19:03
Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель. Та заявила, что он пытался напугать ее своей собакой
Вчера / 18:43
Житель США отсудил 412 млн долларов за ненужные инъекции в пенис
Вчера / 18:22
Ричард Кертис пытался снять продолжение «Ноттинг-Хилла», но Джулия Робертс была против
Вчера / 18:00
Майли Сайрус рассказала, что мама в юности заставляла ее носить более 250 наращенных прядей волос
Вчера / 17:48
Анджелина Джоли поделилась, что чувствует себя «пожилой женщиной»
Вчера / 17:46
Люся Чеботина, «Комната культуры» и Saluki: «Звук» подвел музыкальные итоги года
Вчера / 17:26
Каждый пятый зумер в России не занимается сексом
Вчера / 17:16
Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем
Вчера / 16:57
Норт и Чикаго Уэст — в клипе на трек «Bomb» Канье и Ty Dolla $ign
Вчера / 16:52
Футболист в США поймал ребенка, который выпал с трибуны головой вниз, а потом пригласил на игру
Вчера / 15:54
«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей
Вчера / 15:13
Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года
Вчера / 15:05
В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Вчера / 14:50
Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет
Вчера / 14:19
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов
Вчера / 14:17
Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах
Вчера / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме

В 2024 году по вине человека погибло 50 тысяч морских млекопитающих

Сегодня в 11:59
Фото: Amy Humphries/Unsplash

В 2024 году из‑за деятельности человека в океанах и морях погибло более 50 тыс. морских млекопитающих, половина из которых — китообразные. Об этом рассказал Forbes со ссылкой на Фонд защиты китов.

Исследователи заявили о необходимости расширить зоны защиты морских животных. По мнению зоозащитников, для охраны уязвимых популяций китов (финвалов, горбачей, гренландских китов и кашалотов) нужно смягчить последствия столкновений с судами. Например, снизить скорость судов в районах их обитания, скорректировать судоходные маршруты и усилить мониторинг.

«Сбитое на дороге животное — это трагедия. Но в океане погибают десятки тысяч животных. Существует даже термин ocean roadkill для описания случайной гибели морских млекопитающих от столкновений с судами», — пояснил руководитель Фонда защиты китов Василий Борисов.

Исследования показывают, что расширение защитных зон хотя бы на 2,6% площади океана и оптимизация судоходных маршрутов могут существенно снизить риск гибели животных.

Организация разработала правила для наблюдения за китами в водах России. Научный директор фонда Владимир Латки считает, что эти правила необходимо сделать обязательными для всех судов, занимающихся китовыми экспедициями.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами