«Субстанция» появилась в Okko

Нашумевшая «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях появилась в онлайн-кинотеатре Okko. Посмотреть хоррор-триллер о веществе, дарующем молодость, можно по подписке с 29 ноября.

По сюжету популярную ведущую фитнес-передачи (Деми Мур) увольняют с ТВ из‑за ее возраста. В растерянности женщина решается заказать из даркнета подозрительные уколы, которые обещают омолаживающий эффект. После применения героиня оборачивается в юную версию себя (Маргарет Куолли).

«Я хотела показать не настоящий Голливуд, а то, чем он представляется. Красота. Успех. Я специально не привязывала его к нашей современной реальности. Мы сняли его словно вне времени и пространства, сделав универсальным, как будто история могла произойти сегодня, вчера или завтра — и где угодно», — рассказывала режиссер «Субстанции» Корали Фаржа.