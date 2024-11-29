В Испании ввели отпуск из‑за погоды, который можно взять во время катаклизмов

Правительство Испании одобрило законопроект об оплачиваемом «климатическом отпуске» продолжительностью до четырех дней, чтобы работники могли оставаться дома во время стихийных бедствий. Его принятие связано с недавними потопами в стране, сообщает The Guardian.
В конце октября в нескольких регионах Испании произошли крупные наводнения, унесшие жизни сотен человек. На фоне этого несколько компаний подверглись критике из‑за того, что приказали своим сотрудникам продолжать работу, несмотря на объявленный властями максимальный уровень опасности. В ответ они заявили, что власти не проинформировали в полной мере и отправили телефонные оповещения слишком поздно.
Министр труда Испании Иоланда Диас пояснила, что, если власти бьют тревогу о риске для жизни из‑за погоды, «человек должен воздержаться от выхода на работу». Если стихия окажется продолжительной, работники могут взять сокращенный рабочий день как дополнение к четырехдневному «климатическому отпуску».
Министр экономики Карлос Куэрпо предупредил, что к 2050 году расходы, связанные с экстремальными погодными явлениями, могут удвоиться. Только в этом году Испания выделила миллиарды евро на помощь жертвам наводнений.
В Испании в последние годы случались осенние наводнения, но ни одно из них не было столь масштабным, как в 2024-м. Ученые связывают рост случаев экстремальных погодных явлений с глобальным изменением климата.