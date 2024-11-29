В Испании ввели отпуск из‑за погоды, который можно взять во время катаклизмов

Правительство Испании одобрило законопроект об оплачиваемом «климатическом отпуске» продолжительностью до четырех дней, чтобы работники могли оставаться дома во время стихийных бедствий. Его принятие связано с недавними потопами в стране, сообщает The Guardian.

В конце октября в нескольких регионах Испании произошли крупные наводнения, унесшие жизни сотен человек. На фоне этого несколько компаний подверглись критике из‑за того, что приказали своим сотрудникам продолжать работу, несмотря на объявленный властями максимальный уровень опасности. В ответ они заявили, что власти не проинформировали в полной мере и отправили телефонные оповещения слишком поздно.