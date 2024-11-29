Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер для благотворительной акции на День благодарения

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер приняли участие в благотворительной акции «The Midnight Mission». Вместе со своими детьми они поработали на открытой кухне для бездомных в центре Лос-Анджелеса на День благодарения, пишет Deadline.
Среди других знаменитых гостей события оказались актриса Сара Полсон («Американская история ужасов», «Медведь»), а также участники шоу «Танцы со звездами» Саша Фарбер и Дженн Трэн.
Анонс ивента на сайте организации также обещал «живую музыку, выступления знаменитостей и раздачу предметов гигиены для наших бездомных гостей».
«The Midnight Mission» традиционно проводит волонтерскую акцию для помощи тысячам бездомных в День благодарения.
Аффлек и Гарнер состояли в браке с 2005 года, у них трое совместных детей. Пара рассталась в 2015 году, а официально развелась три года спустя.