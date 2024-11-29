Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино

Вчера / 13:45
Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» подтвердил, что сериал основан на «Волшебнике страны Оз»
Сегодня / 10:01
Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Гарнер для благотворительной акции на День благодарения
Сегодня / 09:17
В Грузии прошли массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции
Сегодня / 02:04
Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!
Сегодня / 01:08
В Лондоне открылся магазин, посвященный синей сумке для товаров из IKEA
Сегодня / 00:14
Вторую ракетку мира Игу Свентек поймали на допинге. В ее пробе — триметазидин
Вчера / 23:30
Pusha-T начал продавать кофе под собственной маркой Grindin
Вчера / 23:24
В Австралии детям младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Вчера / 23:00
Путевка на отдых, деньги и гаджеты: какой подарок хотели бы россияне на Новый год
Вчера / 22:56
Роскосмос отложил старт пилотируемых полетов на Луну
Вчера / 22:22
Зальцбургский фестиваль расторг контракт с Мариной Давыдовой. Она была его программным директором
Вчера / 21:16
Платье от Жан-Поля Готье продали на аукционе за рекордную сумму
Вчера / 20:44
Хидэо Кодзима хочет, чтобы из экранизации Death Stranding получилось «новое измерение киноадаптации»
Вчера / 20:18
В Перу нашли скелет древнего крокодила. Он жил от 10 до 12 миллионов лет назад
Вчера / 19:45
Москву включат в национальный турмаршрут «Золотое кольцо»
Вчера / 19:03
Владимир Путин извинился перед Ангелой Меркель. Та заявила, что он пытался напугать ее своей собакой
Вчера / 18:43
Житель США отсудил 412 млн долларов за ненужные инъекции в пенис
Вчера / 18:22
Ричард Кертис пытался снять продолжение «Ноттинг-Хилла», но Джулия Робертс была против
Вчера / 18:00
Майли Сайрус рассказала, что мама в юности заставляла ее носить более 250 наращенных прядей волос
Вчера / 17:48
Анджелина Джоли поделилась, что чувствует себя «пожилой женщиной»
Вчера / 17:46
Люся Чеботина, «Комната культуры» и Saluki: «Звук» подвел музыкальные итоги года
Вчера / 17:26
Каждый пятый зумер в России не занимается сексом
Вчера / 17:16
Пациентам московских больниц начнут подавать фриттату, ризотто и блины с лососем
Вчера / 16:57
Норт и Чикаго Уэст — в клипе на трек «Bomb» Канье и Ty Dolla $ign
Вчера / 16:52
Футболист в США поймал ребенка, который выпал с трибуны головой вниз, а потом пригласил на игру
Вчера / 15:54
«Амедиатека» вырезала из «Клана Сопрано» упоминания гомосексуальности одного из персонажей
Вчера / 15:13
Макан, Баста и Анна Асти: «VK Музыка» выбрала главных артистов года
Вчера / 15:05
В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Вчера / 14:50
Возраст молодежи в РФ могут увеличить до 60 лет
Вчера / 14:19
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 36 тыс. фунтов стерлингов
Вчера / 14:17
Большой театр покажет «Щелкунчика» в кинотеатрах
Вчера / 13:50
Харви Вайнштейн потребовал от властей Нью-Йорка 5 млн долларов из‑за ненадлежащих условий в тюрьме
Вчера / 13:11
Слава КПСС провалился под лед и чуть не утонул
Вчера / 11:52
Нолана впечатлила «Дюна-2»: «Муад’диб, Пол, Лисан аль-Гаиб — да сколько имен нужно этому парню?»
Вчера / 11:21
Deadline опубликовал сценарий фильма «Мария»

Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино

Сегодня в 09:36
Фото: Films 59

Сильвия Пиналь, актриса золотого века мексиканского кино и муза режиссера Луиса Бунюэля, умерла в возрасте 93 лет, пишет The Guardian.

Ранее семья актрисы сообщила, что она была госпитализирована из‑за инфекции мочевыводящих путей. Смерть Пиналь подтвердила министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса. «Ее наследие как артистки и ее вклад в нашу культуру незабываемы. Покойтесь с миром», — написала Куриэль де Икаса в соцсетях.

Пиналь начала свою карьеру в театре в 1940-х годах, работая с режиссером Рафаэлем Банкельсом — первым из четырех ее мужей. Она стала звездой в 1950 году в возрасте 18 лет, когда снялась с двумя крупнейшими звездами комедийного кино Мексики: Германом Вальдесом в «Короле квартала» и Марио Мореном в «Швейцаре». В 1952 году она снялась вместе с Педро Инфанте в фильме «Место рядом с небом».

В 1961 году она сыграла главную роль в фильме Луиса Бунюэля «Виридиана». Затем она снялась еще в двух его фильмах — «Ангел-истребитель» в 1962 году и «Симеон столпник» в 1965 году.

Она была одной из немногих актрис «золотого века», которые сделали карьеру на телевидении после того, как качество мексиканского кино начало снижаться в 1960-е годы. Она также работала продюсером и служила в Конгрессе.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами