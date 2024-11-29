Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино

Ранее семья актрисы сообщила, что она была госпитализирована из‑за инфекции мочевыводящих путей. Смерть Пиналь подтвердила министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса. «Ее наследие как артистки и ее вклад в нашу культуру незабываемы. Покойтесь с миром», — написала Куриэль де Икаса в соцсетях.

Пиналь начала свою карьеру в театре в 1940-х годах, работая с режиссером Рафаэлем Банкельсом — первым из четырех ее мужей. Она стала звездой в 1950 году в возрасте 18 лет, когда снялась с двумя крупнейшими звездами комедийного кино Мексики: Германом Вальдесом в «Короле квартала» и Марио Мореном в «Швейцаре». В 1952 году она снялась вместе с Педро Инфанте в фильме «Место рядом с небом».