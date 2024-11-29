Скончалась Сильвия Пиналь, икона мексиканского кино

Сильвия Пиналь, актриса золотого века мексиканского кино и муза режиссера Луиса Бунюэля, умерла в возрасте 93 лет, пишет The Guardian.
Ранее семья актрисы сообщила, что она была госпитализирована из‑за инфекции мочевыводящих путей. Смерть Пиналь подтвердила министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса. «Ее наследие как артистки и ее вклад в нашу культуру незабываемы. Покойтесь с миром», — написала Куриэль де Икаса в соцсетях.
Пиналь начала свою карьеру в театре в 1940-х годах, работая с режиссером Рафаэлем Банкельсом — первым из четырех ее мужей. Она стала звездой в 1950 году в возрасте 18 лет, когда снялась с двумя крупнейшими звездами комедийного кино Мексики: Германом Вальдесом в «Короле квартала» и Марио Мореном в «Швейцаре». В 1952 году она снялась вместе с Педро Инфанте в фильме «Место рядом с небом».
В 1961 году она сыграла главную роль в фильме Луиса Бунюэля «Виридиана». Затем она снялась еще в двух его фильмах — «Ангел-истребитель» в 1962 году и «Симеон столпник» в 1965 году.
Она была одной из немногих актрис «золотого века», которые сделали карьеру на телевидении после того, как качество мексиканского кино начало снижаться в 1960-е годы. Она также работала продюсером и служила в Конгрессе.