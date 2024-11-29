В Грузии прошли массовые протесты на фоне отказа властей от евроинтеграции

В нескольких других городах Грузии начались массовые протесты после заявлений премьер-министра страны Иракли Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Европейский Союз и отказе от бюджетных субсидий до 2028 года. Об этом сообщил Reuters.

По информации «Эхо Кавказа», акции прошли в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди. В столице участники протеста собрались у здания Парламента на проспекте Руставели и у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Они назвали решение Кобахидзе предательством интересов страны и нарушением Конституции, в которой прописано стремление к интеграции в Евросоюз.