В нескольких других городах Грузии начались массовые протесты после заявлений премьер-министра страны Иракли Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Европейский Союз и отказе от бюджетных субсидий до 2028 года. Об этом сообщил Reuters.
По информации «Эхо Кавказа», акции прошли в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиди. В столице участники протеста собрались у здания Парламента на проспекте Руставели и у офиса правящей партии «Грузинская мечта». Они назвали решение Кобахидзе предательством интересов страны и нарушением Конституции, в которой прописано стремление к интеграции в Евросоюз.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим. «Вы служите России или Грузии? Кому ты давал клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете президенту? Ты не думаешь о будущем? Ни страны, ни детей?» — спросила Зурабишвили у спецназовца.
В Тбилиси демонстрация привела к столкновениям с полицией. По данным МИДа Грузии, 32 сотрудника правоохранительных органов пострадали, 42 участника акции оказались задержаны.
Полиция приказала протестующим разойтись, а когда молодые люди в масках попытались прорваться в здание Парламента, применила водометы, а также перцовый и слезоточивый газ. Некоторые протестующие бросали в полицию фейерверки, выкрикивая «Русские» и «Рабы!».
Это заявление было сделано спустя несколько часов после того, как Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую выборы 26 октября, ссылаясь на серьезные нарушения, которые не привели к «ни свободным, ни справедливым» выборам.
Брюссель считает, что правящая партия Грузии несет полную ответственность за продолжающийся упадок демократических функций в стране. Среди нарушений — «задокументированные случаи запугивания избирателей, манипуляции с голосами, вмешательство в работу наблюдателей и СМИ, а также сообщения о манипуляциях при электронном голосовании».
Европейский парламент призвал провести повторные выборы под международным наблюдением в течение года и ввести санкции в отношении высших должностных лиц Грузии, включая премьер-министра.