Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!

Житель уральского города Снежинска по имени Олег Стрижов выставил на продажу уникальную коллекцию газетных статей о певице Алле Пугачевой. Он надеется выручить за нее 300 тысяч рублей, сообщил портал «Хорошие новости».

Мужчина собирал материалы о любимой артистке с конца 60-х годов. У Стрижова дома накопилось 16 больших папок с вырезками из изданий — каждая с 200 файлами. Всего у Олега в коллекции — около 3200 статей и заметок о Пугачевой.