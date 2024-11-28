Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей об Алле Пугачевой. За 300 тысяч рублей!

Житель уральского города Снежинска по имени Олег Стрижов выставил на продажу уникальную коллекцию газетных статей о певице Алле Пугачевой. Он надеется выручить за нее 300 тысяч рублей, сообщил портал «Хорошие новости».
Мужчина собирал материалы о любимой артистке с конца 60-х годов. У Стрижова дома накопилось 16 больших папок с вырезками из изданий — каждая с 200 файлами. Всего у Олега в коллекции — около 3200 статей и заметок о Пугачевой.
Коллекционер также готов расстаться с 27 книгами про певицу и собранием пластинок. Кроме того, он предлагает купить CD и DVD-диски с записями песен Пугачевой.
Каждый предмет Стрижов оценивает по-отдельности. Некоторые раритеты можно купить за 15 тысяч, другие — за 40 тысяч. Восемь импортных пластинок с музыкой Пугачевой мужчина продает за 100 тыс. рублей.
Появились ли у уральца уже потенциальные покупатели, неизвестно. «Причина продажи: собираю вторую коллекцию. Аллу Борисовну как любил, так и люблю», — отметил Олег.
В марте Алла Пугачева выпустила live-альбом, записанный во время выступления артистки в Москве еще до ее отъезда из России в 2023 году. В апреле певица представила новый сингл «Я плачу», приуроченный к ее 75-летнему юбилею.
По случаю Дня рождения Пугачевой «Афиша Daily» вспоминала ее незаслуженно забытые треки. Также мы выпустили гид по Москве Аллы Борисовны, рассказывающий о знаковых местах, связанных с жизнью артистки.