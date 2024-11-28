Pusha-T начал продавать собственную марку кофе Grindin

Pusha-T запустил в продажу собственную марку кофе, названную в честь одного из его самых знаковых синглов. «Высококафеиносодержащая смесь» появится на прилавках в США в 2025 году, сообщил рэпер в соцсетях.

Марка получила название Grindin в честь одноименного трека дуэта Clipse, в который вошли Терренс Торнтон (настоящее имя Pusha-T) и его брат Джин. В 2002 году они выпустили дебютный альбом «Lord Willin», на котором был этот хит.