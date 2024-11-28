Pusha-T начал продавать собственную марку кофе Grindin

Pusha-T запустил в продажу собственную марку кофе, названную в честь одного из его самых знаковых синглов. «Высококафеиносодержащая смесь» появится на прилавках в США в 2025 году, сообщил рэпер в соцсетях.
Марка получила название Grindin в честь одноименного трека дуэта Clipse, в который вошли Терренс Торнтон (настоящее имя Pusha-T) и его брат Джин. В 2002 году они выпустили дебютный альбом «Lord Willin», на котором был этот хит.
Pusha-T назвал кофе «своей страстью», с которой он «начинает свой день».
В 2022 году Pusha-T выпустил четвертый сольный альбом «It’s Almost Dry». К нему на пластинку пришли Kid Cudi, Лил Узи Верт и Канье Уэст, последний стал еще и продюсером.
В 2019 году Pusta-T был гостем Пикника «Афиши». Посмотрите, как рэпер рассказывает о сочинении рэп-лирики, продакшене, своих соратниках и Джастине Тимберлейке на лекции, которую перевела «Афиша Daily».