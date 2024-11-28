В Лондоне открылся магазин, посвященный синей сумке для товаров из IKEA

В Лондоне открылся магазин, посвященный ярко-синей сумке Frakta, известной любому, кто когда‑либо делал покупки в IKEA. О необычной торговой точке на Оксфорд-стрит рассказал The Guardian.
Магазин полностью оформлен в синем цвете. Там можно попробовать синюю сахарную вату, посетить синюю зеркальную комнату, имитирующую вход в сумку Frakta, и купить необычные товары для быта.
Синий магазин работает только по выходным, а весной и вовсе закроется. Этот поп-ап проект руководители IKEA решили запустить, пока идет подготовка к открытию нового большого комплекса сети.
В нем поклонники бренда смогут персонализировать собственные синие «икеевские» сумки. Цель пространства, как утверждают его авторы, в «создании впечатлений, а не финансовой выгоде».
В будущем магазине IKEA в центре города также обустроят некое «пространство для впечатлений». В нем будет «множество сюрпризов, основанных на цифровом и общественном взаимодействии». «Это должно быть весело», — сказали в компании.